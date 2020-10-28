Konut kredileri haftalar sonra geriledi; otomobil kredilerindeki artış sürüyor

16 Ekim ile biten haftada kullandırılan konut kredisi miktarı, 9 Ekim ile biten haftaya göre 136 milyon TL azaldı. Böylece kullandırılan konut kredisin miktarında 22 hafta aralıksız süren artış sona ermiş oldu.

Sözcü’nün haberine göre konut kredisinde son olarak 8 Mayıs ile biten haftada, 30 Nisan haftasına göre 41 milyon TL düşüş yaşanmıştı. Aradan geçen 22 hafta boyunca konut kredileri sürekli artmış ve 9 Ekim ile biten haftada 277 milyar 964 milyon liraya kadar çıkmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 16 Ekim ile biten haftada kullanılan konut kredisi miktarı, bir önceki haftaya göre 136 milyon TL azalarak 277 milyar 828 milyon TL oldu.

İhtiyaç kredileri azaldı; araç kredileri arttı

Öte yandan kullandırılan ihtiyaç kredisi miktarında da düşüş yaşandı. 9 Ekim ile biten haftada 377 milyar 268 milyon TL olan ihtiyaç kredisi miktarı 16 Ekim ile biten haftada ise 376 milyar 432 milyon liraya geriledi.

Araç kredisi miktarı ise artmaya devam ediyor. 19 Ekim ile biten haftada kullandırılan araç kredisi miktarı 10 milyar 803 milyon TL oldu.