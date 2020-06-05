Konut kredileri düşünce, ev fiyatları yükseldi!

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74'e düşürmesi üzerine, mal sahibi ve gayrimenkul şirketleri yüzde 25'lere varan oranlarda zam yaptı.

Kamu bankaları 1 Haziran'da yaptığı açıklamada konut kredisi oranlarını birinci elde yüzde 0,64'e, ikinci elde ise yüzde 0,74'e çektiği açıklamıştı. Türkiye tarihinin en düşük oranlı konut kredi faiz oranları, 2 Haziran'dan itibaren vatandaşlara sunulmuştu.

Bazı mal sahibi, inşaatçı, müteahhit ve hatta emlakçılar, salgın nedeniyle ertelenen ve düşük faiz oranlarıyla 180 ayda uygun ödemelerle ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Kredi kampanyaları açıklanır açıklanmaz, online ve kurumsal ilan sitelerinde ve diğer satış portallarında rakamlara yüzde 25'lere varan oranlarda zam geldiği görüldü.

Vatandaşlar söz konusu olaya hem firmaları ve mal sahiplerini arayarak, internet olma hayali kuranları düşük harekete geçirdi.

Tüketiciler Derneği: Haksız artışlar nedeniyle çok sayıda telefon aldık

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, faiz oranların düşürülmesiyle birlikte fırsatçıların harekete geçtiğini belirterek, "Yıllardır ev sahibi olma hayalini düşük faiz ve uzun ödeme imkanlarıyla gerçekleştirmek isteyen tüketiciler, haksız kazanç sağlamak isteyenlerle karşı karşıya kaldı." dedi.

Tüketicilerin hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Küçük, 4-5 gündür ev almak isteyip de haksız fiyat artışıyla karşılaşan çok sayıda tüketiciden telefon ve mail aldıklarını dile getirdi.