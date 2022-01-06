Konut kira geliri vergisine yeni ayar

2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yüzde 36.20 olarak belirlenmesinin ardından, konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası tutarı da yükseltildi.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 202’de metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanacak.

2022'de işverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek. İşyeri ve işyeri dışında çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan 25 liralık vergi istisnası, günlük 34 TL liraya çıkarılacak. Düzenlemeden sadece çalışanlarına doğrudan yemek ya da yemek çeki veren işverenler yararlanacak.