Konut hesabı uygulaması 26 Ağustos'ta başlıyor

Konut hesabı uygulaması 26 Ağustos Cuma gününden itibaren başlayacak. Konut almak için tasarruf yapmak isteyenler, bu tarihten itibaren mevduat veya katılım bankalarında mevduat hesabı ya da katılım fonu hesabı açtırabilecekler. Devlet katkısından eksiksiz yararlanabilmek için planlamanın iyi yapılması gerekiyor.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, devlet katkısı talebinde bulunan kişinin, konut hesabıyla ilgili yasanın yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla kendi üzerine kayıtlı müstakil bir konut tapusu bulunmaması, sonradan da almamış olması gerekecek. Devlet katkısı sadece ilk konut alanlara verilecek. Hesap açılırken bu konuda bankaya beyanda bulunulacak.



Ayrıca banka da hesap sahibinden alacağı yazılı izinle, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden tapu araştırması yapacak. Konut hesabı bankaların yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat ya da katılım fonu hesabı olarak açılabilecek. Ortak hesap açılamayacak. Konut hesabı açılırken banka ile sözleşme imzalanacak. Bir kişi birden fazla hesap açtıramayacak. Bir bankada açılan hesap başka bir bankaya taşınamayacak. Anne-babalar, 18 yaşından küçük çocukları için de vasi olarak konut hesabı açtırabilecekler.

Açılışta 30 bin lira toplu para

Devlet katkısı tutarı, konut edinim tarihindeki birikimin yüzde 20’si oranında olacak. Toplam devlet katkısı 15 bin liraya kadar çıkabilecek. Hesaba aylık 250 lira ile 2 bin 500 lira arasında para yatırılabilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin liraya kadar toplu para yatırma hakkı sağlanacak. Ancak bu toplu paranın hesap açılırken yatırılması gerekecek. Hesaba yapılacak düzenli ödeme, 250 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişebilecek.



Bir ay 250 lira yatıran kişi, ertesi ay isterse 2 bin 500 lira yatırabilecek. Ya da aynı ay içerisinde, üst sınırı aşmamak üzere birden fazla ödeme yapabilecek. Ödemeler aylık olabileceği gibi üç aylık periyotlar halinde de yapılabilecek. Ancak ödeme tutarı aylık 250 liranın, üç aylık dönemde ise 750 liranın altında olamayacak. Aksi takdirde devlet katkısından yararlanılamayacak. Hesabın açıldığı tarihten itibaren her 12 aylık süre “dönem” olarak kabul edilecek.



Katılımcılar paraya ihtiyaç duyduklarında bir dönemde iki defaya kadar para çekebilecek. Ancak, para çekildikten sonra kalan tutar, o süre içerisinde ödenmesi gereken asgari tutardan aşağı olamayacak. Örneğin, 12 ay boyunca ayda bin lira yatıran kişi bu paranın 9 bin lirasını çekse bile hakkını kaybetmeyecek. 9 bin 500 lirasını çektiğinde ise devlet katkısı hakkını kaybedecek. Ödeme sıkışıklığı yaşayanlar için de bir dönem içerisinde üç defaya kadar aylık ödeme yapmama hakkı olacak. Fakat üç ayda bir ödeme yapanlar, yılda sadece bir defa aksatabilecekler.

Azami katkı için 60 ay para yatırmak şart

En yüksek 15 bin lira olan devlet katkısının tamamını alabilmek için en az 60 ay (5 yıl) hesaba para yatırmak gerekiyor. 60 aylık sürede 75 bin lira biriktirenler 15 bin lira devlet katkısı alabilecekler. Hesaba para yatırma süresi 48 ile 59 ay arasında olanlar yatırdıkları paranın yüzde 18’i oranında ve azami 14 bin lira katkı alabilecekler.

48-59 aylık dönemde 14 bin liralık katkıdan yararlanabilmek için 77 bin 778 lira; 36-47 aylık dönemde 13 bin liralık katkıdan yararlanabilmek için ise 86 bin 666 lira biriktirmek gerekecek. Para yatırma süresi 36-47 ay arasında olanlara ise birikimlerinin yüzde 15’i oranında ve azami 13 bin lira katkı sağlanacak. 36 aydan önce devlet katkısı alınamayacak.

Yeniden değerleme oranında artacak

Konut hesabına ilişkin alt ve üst limitler ile devlet katkısına ilişkin tutarlar, 7 Nisan 2015’ten itibaren her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. 2016 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 5.8 olarak açıklandığı için tutarlar da şimdiden bu oranda arttı. Bu kapsamda 15 bin liralık devlet katkısı bu yıl için 15 bin 870 liraya ulaştı.

Başvuru 6 ay içinde

Devlet katkısından yararlanmak için aranan koşullar şöyle:

*Türk vatandaşı olmak



*7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla konut sahibi olmamak



*Asgari üç yıl hesaba düzenli ödeme yapmak



*Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015’ten sonra başka bir konut edinmemiş olmak



*Konutu aldıktan sonra en geç 6 ay içinde bankaya başvurmak

Devremülke katkı yok

Devlet katkısı verilebilmesi için alınacak konutlarda aranan özellikler şöyle:

*Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar



*Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar



*Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar



*Devre mülklere ise devlet katkısı verilmeyecek.