Konut fiyatlarında yüzde 10'luk artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayına ilişkin 'konut fiyat endeksi raporunu açıkladı. Buna göre konut fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 10.4'lük artış kaydetti. Aynı ay enflasyonun yüzde 15.85 artış kaydetmesi yatırımcı nezdinde yüzde 5 oranında bir kayba işaret ediyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, temmuzda konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.48'lik artış kaydetti. İl bazında bakıldığında İstanbul'da fiyat artışı yüzde 3.77, Ankara'da yüzde 8.53 ve İzmir'de yüzde 16.58 düzeyinde gerçekleşti. Aynı ay enflasyon rakamında yüzde 15.85'lik bir artış görülmüştü. Bu rakamlara göre konutta yatırımcının reel kaybı yüzde 5.37 oranında gerçekleşti.

Konut fiyatlarında reel kayıp temmuz ayı rakamı ile birlikte 11. aya taşınmış oldu.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.30 oranında artarak 227.40 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.39 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5.58 oranında azalış göstermiştir.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.16 ve 0.42 oranlarında artış, Ankara’da ise yüzde 0.08 oranında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4.05, 7.24 ve 15.61 oranlarında artış göstermiştir."