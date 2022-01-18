Konut fiyatlarında yeni rekor; yıllık yüzde 50,5 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre konut fiyatları kasımda aylık yüzde 9, yıllık yüzde 50,5 artarak yeni rekor kırdı.

Kasım ayında konut fiyatlarında üç büyükşehir arasında en hızlı yıllık artış yüzde 50,9 ile İstanbul'da yaşandı. İstanbul'u yüzde 49,5 ile İzmir, yüzde 46,3 ile Ankara takip etti. TCMB verilerine göre Kasım'da İstanbul'da metrekare başına birim fiyat 9 bin 151 TL, İzmir'de 6 bin 882 TL, Ankara'da ise 4 bin 207 TL olarak gerçekleşti.

İstanbul'da yen konutlarda yıllık artış yüzde 60

İstanbul'da yeni konutlarda yıllık fiyat artışı Kasım'da yüzde 60 olurken, İzmir'de yüzde 58,2, Ankara'da ise yüzde 56,5 oldu.

Yeni olmayan konutlarda ise İstanbul'daki yıllık fiyat artışı yüzde 50,1 olurken, İzmir'de yüzde 45,7 ve Ankara'da ise yüzde 44,3 oldu.