"Konut fiyatlarında faiz indirimi sonrasında gözle görülür bir artış yok"

Kamu bankalarının konut faizlerindeki indiriminin konut fiyatlarına etkisi merak edilirken, uzmanlar bu konuda görüş ayrılığı yaşıyor.

Merkez Bankası'nın 21 Ekim'deki yüzde 18'lik politika faizini yüzde 16'ya çekmişti. Kamu bankaları söz konusu karar sonrası faizleri indirirken, konut kredilerini de yüzde 1,29'a çekti.

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre faiz indiriminin fiyatlarda artışa sebep olacağı öngörülürken, bu konuda uzmanların bir kısmı faiz indirimi sonrasında gözle görülür bir artışın olmadığını ve fiyat artışlarının bir süredir devam ettiğini belirtti. Uzmanlar asıl sebebin arz talep ve inşaat maliyet artışları olduğunu belirtiyor.

Eva Gayrimenkul Değerleme Cansel Turgut Yazıcı konut fiyatlarının faiz indiriminden etkilenip etkilenmediğini "Konut fiyatları bir süredir artma trendinde, henüz faiz indirimini yansıtan bir artış görmedik, ilerleyen süreçte olabileceğini düşünüyoruz." diye yorumladı.

Yazıcı maliyetlerin de konut fiyatlarını etkileyeceğini belirtti ve "Konut fiyatlarının artışının birkaç sebebi var. Biri maliyetlerin çok artmış olması. Yani yeniden inşa ederek yerine koymak, arsa maliyetini de etkileyince çok daha maliyetli ve her geçen gün bu maliyet artıyor. Maliyetler arttıkça fiyatlarda artış devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Yazıcı faiz indirimi sonrası vatandaşın cebinde kalacak rakama ilişkin "Bir kişinin 300 bin TL 10 yıllık kredi çektiği örneğinden yola çıkarsak faiz değişimi ona aylık 1000 TL ödemede avantaj getiriyor diyebiliriz." dedi.

"Gözle görünür bir artış yok"

Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu ise faiz indiriminden sonra konut fiyatlarında gözle görülür bir artış olmadığını ifade etti.

Budakoğlu "Konut fiyatlarında faiz indirimi sonrasında henüz gözle görünür bir artış yaşanmadığını söyleyebiliriz. 2020 yılının yaz döneminde konut kredisi faiz oranlarında gerçekleşen indirim sonucunda, sıfır konutların büyük bir kısmı satıldığını ve inşaat maliyetlerinde ciddi oranda artışlar görüldüğünü, mevcut talebin konut stoğunun üstünde olması nedeniyle 2021 yılında konut fiyatlarında yüksek bir artış görüldüğünü söylemek yerinde olacaktır. Bu yüksek artış son dönemde de devam ediyor ancak faiz indirimi henüz doğrudan etkisini göstermedi" dedi.

"Artışı faizden ziyade arz-talepten kaynaklanacağını düşünüyoruz"

Budakoğlu "Faiz indiriminin piyasayı bir miktar daha hareketlendirmesini bekliyoruz ancak, konut stoğunun ve konut üretiminin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek fiyat artışlarının faizden ziyade arz-talep farkından kaynaklanacağını düşünüyoruz" dedi.