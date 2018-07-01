Konut fiyatlarına zam geliyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, firmaların bir yılda yüzde 19.91 artan konut maliyetlerini henüz fiyatlara yansıtmadıklarını belirtti. Maliyet yükünün zamanla artacağını ifade eden Elmas, “Eylül'e kadar zam yüzde 10’u bulur. Bu 2 ay alım fırsatı devam ediyor” dedi.

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre inşaat maliyetlerinde Nisan rekor seviyede artış görüldü. İnşaat maliyet endeksi, Nisan 2018 itibarıyla 151.21’lik seviyeye ulaştı. Hem işçilik hem de üretimdeki diğer maliyetleri içeren endeks 2016’da yıllık yüzde 11.22, 2017’de ise yüzde 15.04 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.01, işçilik endeksi de yüzde 15.54 arttı.

''Bu aylarda alım fırsatı devam ediyor”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endeksin son 1 yıllık artışı yüzde 20’yi buluyor. Ancak müteahhitler maliyet artışlarını henüz konut satış fiyatlarına yansıtmadı. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bankaların konut kredisi faizini aylık yüzde 0.98’e düşüren ve müteahhitlerin yüzde 20 olarak uyguladığı kampanyanın sona ermesine rağmen konut alım fırsatlarının devam ettiğini söyledi.

Temmuz ve ağustos aylarında mevsim etkileriyle görülen durgunluğun da etkisiyle bu maliyetlerin fiyatlara yavaş yavaş yansıyacağını belirten Elmas, “Artan maliyetleri firmalar yavaş yavaş yansıtacaklardır. Eylül ayına geldiğimizde fiyatlarda yüzde 10’luk bir artış olur. O yüzden tüketiciler için bu aylarda alım fırsatı devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Demir fiyatları arttı

İnşaatın türüne göre toplam inşaat maliyetinin yüzde 15 ile yüzde 30’luk kısmı demir maliyetinden oluştururken, inşaat demiri fiyatlarındaki artış inşaat maliyetlerini arttırdı. Demir Ocak 2017’de bin 870 lira seviyesinde iken bugün 3 bin 100 liraya yükseldi. Öte yandan Ocak 2018’de 170 lira civarında seyreden çimentonun tonu 250 liraya çıktı.

Altan Elmas, PVC, mekanik, elektronik malzemeler gibi dolara endeksli tüm ürünlerde artış yaşandığını belirterek, “Gayrimenkul firmaları maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadı. Vatandaşlarımız bu fırsattan çok iyi yararlanmalı” diye konuştu.