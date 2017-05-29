Konut fiyatları yüzde 11 arttı

Merkez Bankası’nın konut fiyatlarını kalite etkisinden ayrı olarak belirleyebilmek için oluşturduğu Hedonik (incelikli fiyat – her malın fiyatının o malın sahip olduğu özelliklerin toplamına bağlı olarak belirlenmesi) Konut Fiyat Endeksi (HKFE) 2017 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.39, reel olarak ise yüzde 0.09 arttı.

MB İstatistik Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Konut Fiyat Endeksi Mart 2017 verisine göre, Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), 2017 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.12 artarak 201.14 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.39 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0.09 oranında artış gösterdi.



Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı mart ayında bir önceki aya göre İstanbul yüzde 0.60, Ankara yüzde 0.97 ve İzmir’de yüzde 1.15 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 10.95, 10.02 ve 15.48 artış göstermişti.

Yeni konutların fiyatlarıyla ilgili Yeni Konutlar Fiyat Endeksi’nde (YKFE) de artış gerçekleşti. YKFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.32, geçen yılın Mart ayına göre yüzde 12.67 artı. YKFE Mart ayında 224.23’e olarak belirlendi.



İkinci el konutların fiyatları için belirlenen Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE) de Mart ayında 231.98 puan oldu. YOKFE, Şubat ayına göre yüzde 0.75, 2016 yılı Mart ayına ayına göre de 13.60 arttı.

(DHA)