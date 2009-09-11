Konut fiyatları yükselecek

MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, bu dönemin konut
almak için “doğru zaman” olduğunu belirterek, elde kalan konutların bir an önce
satılabilmesi için ciddi indirimler yapıldığını, bundan sonraki inşaatlar için
bu rakamların ifade edilemeyeceğini kaydetti.
Boysanoğlu, stoktaki konutların azalmasıyla 2010 yılı Mart, Nisan
ayları dolayında fiyatların yükselişe geçebileceğini ifade
etti.
Boysanoğlu ve holding yönetim kurulu üyeleri, Göksu Lokantasında
basın mensuplarına iftar yemeği verdi.
Boysanoğlu bir soru üzerine, bu
sürecin konut almak için “doğru zaman” olduğunu belirterek, “Bir kere eldeki
konutu, getirdiği masraflar nedeniyle bir an önce piyasaya sürüp satmak
zorunluluk. Şehir çeperlerinde, çok arzın bulunduğu yerlerde yüzde 30-35'lere
kadar fiyatlar düştü, şehir merkezlerinde çok düşmedi, satışlar biraz ağırlaştı.
Ciddi indirimler oldu. Bundan sonra yeni yapılacak inşaatlarda böyle bir şey
olması söz konusu değil” dedi.
Halen sürdürülen inşaatlarda da rekabeti
devam ettirebilmek için fiyatların düşük tutulduğunu kaydeden Boysanoğlu, “Onlar
bittiği anda bundan sonra yeni yapılacak inşaatlarda bu fiyatlarla satış söz
konusu değil. Bu şu anlama da gelir; Kesinlikle daha az ev yapılacak. Fiyatlar
yükselecek, düşmeyecek ama balon olmaz, patlamalar olmaz” diye
konuştu.
Boysanoğlu başka bir soruyu yanıtlarken, eldeki konutların
azalmasıyla Mart-Nisan ayı gibi konut fiyatlarının yükselebileceği öngörüsünü
dile getirdi.
“Sektörde, üçüncü çeyrekte küçülme bir miktar iyileşir''
Erhan Boysanoğlu, inşaat sektöründe yılın ikinci
çeyreğinde görülen yüzde 21'lik daralma konusunda görüşünün sorulması üzerine de
sektörde son dönemde bekledikleri ölçüde olmasa da biraz hareketlenme meydana
geldiğini belirterek, üçüncü çeyrek verilerinde iyileşme gözleneceğini söyledi.
Boysanoğlu, üçüncü çeyrekte yüzde 21 küçülmeden yüzde 16 küçülmeye doğru bir
seyir beklediklerini kaydetti.
Boysanoğlu başka bir soruyu yanıtlarken,
sektörde en önemli sorunu “yüksek arsa payı”nın oluşturduğunu söyledi.
Türkiye'de arsa payının yaklaşık yüzde 50 olduğunu ifade eden Boysanoğlu,
Almanya, Letonya, Kazakistan gibi ülkelerde yaptıkları işleri örnek göstererek,
buralarda arsa payının en fazla yüzde 20'yi bulduğunu söyledi. “Maksimum
Almanya'da yüzde 20, daha fazla görmedim ben” diyen Boysanoğlu, arsa konusunda
mutlaka önlemler alınması gerektiğini, aksi takdirde bu alanda “kimsenin çok
fazla açılma imkanı bulunmadığını” ifade etti. Boysanoğlu, Türkiye'de konutların
pahalı olmasının temelinde de arsa payının yattığını
kaydetti.