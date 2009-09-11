Konut fiyatları yükselecek

MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, bu dönemin konut almak için “doğru zaman” olduğunu belirterek, elde kalan konutların bir an önce satılabilmesi için ciddi indirimler yapıldığını, bundan sonraki inşaatlar için bu rakamların ifade edilemeyeceğini kaydetti.

Boysanoğlu, stoktaki konutların azalmasıyla 2010 yılı Mart, Nisan ayları dolayında fiyatların yükselişe geçebileceğini ifade etti.



Boysanoğlu ve holding yönetim kurulu üyeleri, Göksu Lokantasında basın mensuplarına iftar yemeği verdi.



Boysanoğlu bir soru üzerine, bu sürecin konut almak için “doğru zaman” olduğunu belirterek, “Bir kere eldeki konutu, getirdiği masraflar nedeniyle bir an önce piyasaya sürüp satmak zorunluluk. Şehir çeperlerinde, çok arzın bulunduğu yerlerde yüzde 30-35'lere kadar fiyatlar düştü, şehir merkezlerinde çok düşmedi, satışlar biraz ağırlaştı. Ciddi indirimler oldu. Bundan sonra yeni yapılacak inşaatlarda böyle bir şey olması söz konusu değil” dedi.



Halen sürdürülen inşaatlarda da rekabeti devam ettirebilmek için fiyatların düşük tutulduğunu kaydeden Boysanoğlu, “Onlar bittiği anda bundan sonra yeni yapılacak inşaatlarda bu fiyatlarla satış söz konusu değil. Bu şu anlama da gelir; Kesinlikle daha az ev yapılacak. Fiyatlar yükselecek, düşmeyecek ama balon olmaz, patlamalar olmaz” diye konuştu.



Boysanoğlu başka bir soruyu yanıtlarken, eldeki konutların azalmasıyla Mart-Nisan ayı gibi konut fiyatlarının yükselebileceği öngörüsünü dile getirdi.



“Sektörde, üçüncü çeyrekte küçülme bir miktar iyileşir''



Erhan Boysanoğlu, inşaat sektöründe yılın ikinci çeyreğinde görülen yüzde 21'lik daralma konusunda görüşünün sorulması üzerine de sektörde son dönemde bekledikleri ölçüde olmasa da biraz hareketlenme meydana geldiğini belirterek, üçüncü çeyrek verilerinde iyileşme gözleneceğini söyledi. Boysanoğlu, üçüncü çeyrekte yüzde 21 küçülmeden yüzde 16 küçülmeye doğru bir seyir beklediklerini kaydetti.



Boysanoğlu başka bir soruyu yanıtlarken, sektörde en önemli sorunu “yüksek arsa payı”nın oluşturduğunu söyledi. Türkiye'de arsa payının yaklaşık yüzde 50 olduğunu ifade eden Boysanoğlu, Almanya, Letonya, Kazakistan gibi ülkelerde yaptıkları işleri örnek göstererek, buralarda arsa payının en fazla yüzde 20'yi bulduğunu söyledi. “Maksimum Almanya'da yüzde 20, daha fazla görmedim ben” diyen Boysanoğlu, arsa konusunda mutlaka önlemler alınması gerektiğini, aksi takdirde bu alanda “kimsenin çok fazla açılma imkanı bulunmadığını” ifade etti. Boysanoğlu, Türkiye'de konutların pahalı olmasının temelinde de arsa payının yattığını kaydetti.

