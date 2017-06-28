T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Konut fiyatları yıllık yüzde 13.08 arttı

Yeni konut fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.09 ve 2016 yılı nisan ayına göre yüzde 11.93 arttı

28 Haziran 2017 21:59

Konut fiyat endeksi 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.86, bir önceki yılın Nisan ayına göre de yüzde 13.08 arttı.

Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması nisan ayı sonuçları açıkladı.

Buna göre yeni konut fiyatları, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.09 ve 2016 yılı Nisan ayına göre yüzde 11.93 arttı. Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.02 oranında artarak 203.27 seviyesinde gerçekleşti.

Üç il artış gösterdi

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.38, 0.57 ve 1.68 oranlarında arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 9.77, 9.35 ve 16.46 oranlarında artış gösterdi.

 

ETİKETLER

konut fiyatlarıemlak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24