Konut fiyatları yıllık yüzde 13 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2017 dönemine ilişkin Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre HKFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,13 artarak 195,74'e yükseldi.



Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,13 artarak 195,74 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,70 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,36 artış gösterdi.



Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,15, 0,36 ve 1,41 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 11,09, 8,86 ve 16,54 yükseldi.



Ocakta Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 1,16 artarak 228,57'ye ulaştı. KFE, ocakta 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 12,97 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar ocakta bin 922,34 liraya yükseldi. Aralık 2016'da birim fiyatlar bin 943,82 lira seviyesindeydi.



Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE) de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 217,37'ye çıktı. YKFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,48 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konut Fiyat Endeksi (YOKFE) ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,25 artarak 228,88'e yükseldi. YOKFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,30 arttı.



Üç büyük ilin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 605,50 TL, Ankara'da bin 601,79 TL ve İzmir'de 2 bin 265,76 TL olduğu görüldü.



Ocak ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 18,51 ile TR21 (Edirne,Kırklareli, Tekirdağ) düzeyinde kaydedilirken, en fazla düşüş ise yüzde 0,94 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkari ve Muş) düzeyinde gerçekleşti.