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Ekonomi

Konut fiyatları yıllık yüzde 12.71 arttı

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Türkiye’de konut fiyatlarının Haziran ayında yıllık bazda yüzde 12

28 Ağustos 2017 18:14

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Türkiye’de konut fiyatlarının Haziran ayında yıllık bazda yüzde 12.71 arttı ve konut fiyat endeksi 241.07’ye ulaştı.
Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması Haziran ayı sonuçları açıkladı. 
Buna göre yeni konut fiyatları, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 ve 2016 yılı Haziran ayına göre yüzde 10.80 arttı. Metrekare birim fiyatının 2027.46 lira olduğu araştırmada yeni konutlar fiyat endeksi yüzde 228.27 ve yeni olmayan konutlar fiyat endeksi de 239.09 oldu.
Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.17, 0.43 ve 1.98 arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 8.41, 9.08 ve 17.99 artış gösterdi. (Tablo - Grafik)
 

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