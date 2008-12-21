Konut fiyatları yeni yılda daha da düşecek

Geçen yıla göre maliyetlerin düşmesine rağmen yeterli talebin olmadığı konut sektöründe, yüzde 10-15 civarında gerileyen fiyatların, 2009'da da düşüşünü sürdüreceği tahmin ediliyor.



TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Sadi Sürenkök, Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacının 700 bin olmasına rağmen üretiminin ise 200 bin civarında gerçekleştiğini bildirdi.



ABD'de yaşanan tutsat krizi ve ardından tüm dünyada hissedilen finansal sorunlar nedeniyle sektörde önemli bir daralma yaşandığına dikkati çeken Sürenkök, şunları kaydetti:



"Tutsat kirizi sırasında malzeme fiyatlarındaki artış, yerini düşüşe bıraktı. Kriz sırasında 6 YTL olan çimento fiyatları 4,7 YTL'ye kadar geriledi. Özellikle Çin'de yaşanan talep fazlalığı ile 2 bin 200 YTL'ye ulaşan demirin tonu ise 840 YTL'ye düştü. Konutun maliyeti düştü ancak bu sefer de finansal kriz nedeniyle müteahhitler alıcı bulmakta zorlanıyor. Bankaların konut kredi faizlerini artırdı, süreyi 20 yıldan 5-10 yıla çektiler. (Kredi yok) demiyorlar ama çok da vermek istemiyorlar."



Tüm bu yaşananların özellikle kredi ile çalışan müteahhitleri zor durumda bıraktığını anlatan Sürenkök, müteahhitlerin borçlarını ödeyebilmek için ise konut fiyatlarını yüzde 10-15 civarında düşürmek zorunda kaldıklarını bildirdi.



Yaşanan düşüşe rağmen yeterli talebin yine de oluşmadığını ifade eden Sürenkök, "Türkiye'de yılda 200 bin konut yapılıyor ve bunların büyük bölümünün satılamaması, gelecek yıl için tehlike sinyali oluşturuyor. Müteahhitler zaten kendi karlarından feragat ederek fiyatları düşürüyor. Talep azalması devam ederse, bu düşüş, gelecek yılda devam eder" diye konuştu.



Müteahhitler desteklenmeli



İnşaat sektörünün 200 civarındaki iş kolunu da destekleyerek, ülke istihdamına önemli katkı sağladığını belirten Sürenkök, sektörün alınacak önlemlerle durgunluğu atlatmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.



Hükümetin, TOKİ'ye "KDV indirimi", "proje ve yapı denetiminden muafiyet" gibi kolaylıklar sağladığını bildiren Sürenkök, müteahhitlerin de aynı şekilde destek beklediğini söyledi.



Türk müteahhitlerinin yurt dışında önemli başarılar elde ettiğini anımsatan Sürenkök, "Müteahhitlerimiz, son 29 yılda yurt dışındaki çalışmaları ile ülke ekonomisine 75 milyar dolar girdi sağladı. Bu çok önemli bir miktar. Dünya genelinde ABD ve Çin'den sonra en fazla işi Türk müteahhitleri yapıyor. Bu yerin korunması lazım. Ancak biz müteahhitlerimize teminat mektubu bile sağlamaktan uzağız" diye konuştu.



