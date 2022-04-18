Konut fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 96,4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) açıkladı. Buna göre şubatta konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 13,5 artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatları yıllık bazda ise 96,4 artış kaydederken, reel artış ise yüzde 26,9 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul'da yüzde 14,9, Ankara'da yüzde 16, ve İzmir'de yüzde 12,7 artış gerçekleşti.

Konut fiyat endeksi şubatta yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 106,3, Ankara'da yüzde 97,1 ve İzmir'de yüzde 90,1 arttı.

Konut Fiyat Endeksi’ndeki yıllık artış İzmir’de yüzde 90,1’i bulurken, Ankara’da yüzde 97,1 ve İstanbul’da ise yüzde 106,3 oranında arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 14,9, yüzde 16,0 ve yüzde 12,7 oranlarında artış gözlendi.

İstanbul’da konut ortalama metrekare fiyatı 13 bin 836 lira olurken 120 metrekare bir evin ortalama fiyatı 1 milyon 660 bin lira oldu.

Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 8 bin 640 lira olurken, İzmir’de 10 bin 6 lira, Ankara’da ise 6 bin 225 lira oldu.

Fiyatlarda en yüksek yıllık değişimin yaşandığı iller yüzde 117,8 ile Aydın, Denizli ve Muğla’da görüldü.

Bu illeri yüzde 115,9 ile Antalya, Burdur ve Isparta; yüzde 111,1 ile Diyarbakır ve Şanlıurfa takip etti.

En düşük yıllık değişim ise yüzde yüzde 59,6 ile Van, Bitlis, Hakkari, Muş; yüzde yüzde 56,8 ile Ardahan, Ağrı, Kars ve yüzde 59,9 ile de Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta yaşandı.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın verileri konut fiyatlarındaki rekor artışların sürdüğünü ortaya koyuyor.

2022 yılı Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 yükselmişti.

Konut fiyatları 2021 Aralık'ta aylık bazda yüzde 7,9 artarken yıllık bazda yüzde 59,6 yükselmişti.