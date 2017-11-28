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Ekonomi

Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 1.40 düştü

İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Türkiye’de konut fiyatları Eylül ayında, tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) artıştan arındırılmış olarak, reel bazda yıllık yüzde 1

28 Kasım 2017 20:37

İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Türkiye’de konut fiyatları Eylül ayında, tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) artıştan arındırılmış olarak, reel bazda yıllık yüzde 1.40 düştü.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, Eylül\'de konut fiyatları aylık yüzde 0.69 arttı ve yıllık bazda artış yüzde 9.64 düzeyine ulaştı.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.19, 0.38 ve 1.36 artış görüldü.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5.71, 7.58 ve 16.77 artış gösterdi.

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