Konut fiyatları Nisan'da yıllık reel yüzde 13 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 2.0, yıllık bazda yüzde 32.4, yıllık reel yüzde 13 yükseldi.



Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan ayında aylık bazda yüzde 2.0 artarak 168.8 düzeyine ve metrekare bazında konut fiyatları ortalama 4,225.5 liraya çıktı.



TCMB verilerine göre konut fiyatları ortalama metrekare bazında Nisan ayında aylık;



- İstanbul'da yüzde 1.5 artışla 6,520.9 liraya,



- Ankara'da yüzde 1.5 artışla 3,142.8 liraya,



- İzmir’in yüzde 1.4 artışla 5,109.2 liraya yükseldi.



Konut fiyatları yıllık bazda da, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28.6, yüzde 29.8 ve yüzde 34.3 düzeylerinde yükseldi. (DHA)



