Konut fiyatları Mart'ta reel olarak yüzde 2.82 arttı



Merkez Bankası'nın gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri takip etmek için hazırladığı Konut Fiyat Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 15,01 arttı. Türkiye genelindeki reel artış ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,82 oldu.

Mart'ta bir önceki aya göre fiyat artışı İstanbul'da yüzde 1,33, Ankara'da yüzde 1,38 ve İzmir’de yüzde 1,22 olarak gerçekleşti.

Yıllık artış ise İstanbul'da yüzde 11,71, Ankara'da yüde 14,85 ve İzmir'de yüzde 16,30 oldu.