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Ekonomi

Konut fiyatları Haziran'da yıllık reel yüzde 11.6 arttı

Yıllık bazda konut fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 20.1, 26.4 ve 28 oranında yükseldi

19 Ağustos 2020 15:03

Türkiye genelinde konut fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.6, yıllık bazda nominal olarak yüzde 25.7, reel olarak ise yüzde 11.6 arttı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 2.6 artarak 139.5 düzeyine yükseldi.

Konut fiyatları Haziran'da 

- Aylık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2.6, 2.7 ve 3.0,

- Yıllık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 20.1, 26.4 ve 28 yükseldi. 

Haziran ayı konut fiyatlarıyla ilgili grafikler şöyle: 

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