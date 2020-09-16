Konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 26 arttı

Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25,8, reel olarak ise yüzde 12,6 oranında arttı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi, Türkiye’deki konutların fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor.

Temmuz ayında konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında arttı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğindeyse, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yüzde 1,3 oranında artış gözlendi.

Fiyat değişimleri yıllık incelendiğindeyse bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 22,5, 25,3 ve 28,6 oranlarında artış yaşandı.