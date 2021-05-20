Konut fiyatları bir yılda yüzde 31.7 arttı

Türkiye'de konut satış fiyatlarındaki yıllık değer artışı nisan ayı sonu itibarıyla yüzde 31.7 oldu. Endeksa.com'un verilerine göre, konut ortalama metrekare fiyatı 3 bin 113 TL, konut fiyatı ise 404 bin 690 TL olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20.1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9.5 payla Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5.7 payla İzmir izledi.

En fazla konut satışı gerçekleşen İstanbul'da yıllık değer artışı yüzde 23.4 olurken, konut ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 564 TL, ortalama konut fiyatı ise 520 bin 296 TL olarak gerçekleşti. Ankara'da yıllık değer artışı yüzde 26.4, konut ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 385 TL, ortalama konut fiyatı 310 bin 50 TL.

Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir'de ise yıllık değer artışı yüzde 34.5 seviyesinde, konut ortalama metrekare satış fiyatı 4 bin 128 TL, ortalama konut fiyatı ise 516 bin TL.

En fazla artış Muğla’da

En fazla konut satışı gerçekleşen iller içerisinde en fazla değer artışı sırasıyla Muğla, Aydın ve Antalya'da gerçekleşti.

Muğla'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 62.9 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 771 TL, ortalama konut satış fiyatı 897 bin TL. Aydın'da yıllık değer artışı yüzde 55.5, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 169 TL, ortalama konut satış fiyatı 513 bin 940 TL.

Antalya'da yıllık değer artışı yüzde 48.8, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 829 TL, ortalama konut satış fiyatı 435 bin 125 TL.

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