Konut fiyatları Ağustos'ta yıllık yüzde 22 arttı; İzmir ve Ankara'daki artış İstanbul'u geçti

Türkiye genelinde emlak fiyatlarını izleyen Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatları Ağustos ayında yüzde 2 artış gösterdi ve son 1 yıllık değer artışı yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 569 TL, ortalama konut satış fiyatı 333 bin 970 TL, ortalama kira bin 415 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl.

İstanbul'da yüzde 15, Ankara'da yüzde 17, İzmir'de yüzde 18

En fazla konut satışı olan illerdeki değer değişimi incelendiğinde İstanbul’da konut fiyatları Ağustos ayında yüzde 1, son geçen sene aynı aya göre ise yüzde 15 artış gösterdi. İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 934 TL, ortalama konut satış fiyatı 440 bin 608 TL, ortalama kira bin 589 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl.

Ankara’da ise konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1, geçen seneye göre yüzde 17 artış gösterdi. Ankara’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin TL, ortalama konut satış fiyatı 264 bin TL, ortalama kira bin 309 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl.

İzmir’de konut fiyatlarında değer artışı Ağustos ayında yüzde 1, son 1 yılda ise yüzde 18 olarak gerçekleşti. İzmir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 292 TL, ortalama konut satış fiyatı 408 bin 208 TL, ortalama kira bin 619 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl.

"Ağustos'ta satışlar biraz azaldı"

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, pandemi sebebiyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında daralma yaşayan gayrimenkul sektörünün cazip konut kredisi kampanyası ile canlandığını ve Temmuz ayında tarihi bir rekora ulaşıldığını belirterek, “Hem gayrimenkul ihtiyacının karşılanmış olması hem de kredi koşullarındaki değişim sebebiyle Ağustos ayında konut satışının bir önceki aya göre düşüş gösterdiğini görsek de satış adetleri geçen sene aynı dönemin yüzde 43 üzerinde. 2020 yılında özellikle ikinci el ve ipotekli konut satışlarının arttığını gözlemliyoruz. Konut talebindeki artışa paralel olarak Türkiye genelinde konut satış fiyatlarının da yüzde 22 seviyesinde arttığı görülüyor” dedi