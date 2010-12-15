-KONUT FİYATINDA EN ÇOK DÜŞÜŞ ANTALYA'DA İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Garanti desteğiyle hazırlanan reidin.com Emlakendeks Kasım 2010 Raporuna göre, kasım ayında konut satış fiyatlarının en çok arttığı il Bursa, en çok değer kaybettiği il ise Antalya oldu. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki konut satış fiyatları ve kira değerlerinin analizini içeren rapora göre, Bursa bir önceki ayla karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarındaki metrekare başına yüzde 1,08'lik değer artışıyla, Kasım ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Bursa'da metrekare satış fiyatı 923 liradan 933 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre metrekare başına konut satış fiyatlarında yüzde 1,24 oranında düşüş yaşanan Antalya ise konut fiyatlarının en çok değer kaybettiği il oldu. Antalya'da metrekare satış fiyatı 808 liradan 798 liraya indi. Aynı dönemde İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde konut satış fiyatları sırasıyla yüzde 0,55, yüzde 0,09 ve yüzde 0,01 oranında artarken, Adana'da yüzde 0,84, Ankara'da ise yüzde 0,24 oranında azaldı. Rapor, Kasım 2010'da satılık konut fiyatları açısından bir önceki aya göre en çok değer artışı yaşanan ilçenin İstanbul Sarıyer (yüzde 2,11), en çok değer kaybı yaşanan ilçenin ise İzmir Güzelbahçe (yüzde -2,02) olduğunu ortaya koydu. Raporda, bir önceki aya göre Kasım 2010'daki kira değerleri incelendiğinde, metrekare kira değerinin 6,83 liradan 6,88 liraya yükseldiği İstanbul, bir önceki aya göre yüzde 0,73'lük artışla kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu. Bursa ise yüzde 1,31 oranındaki düşüşle, bir önceki aya göre kiraların en fazla değer kaybettiği il olurken, Bursa'da metrekare kira değeri 4,58 liradan 4,52 liraya indi. Rapora göre, kira değerlerinde, Adana ve Antalya'da sırasıyla yüzde 0,61 ve yüzde 0,26 oranında değer artışı yaşanırken, İzmir ve Kocaeli'deki metrekare kira değerleri sırasıyla, yüzde 0,21 ve yüzde 0,46 oranında azaldı. Ankara'da ise kira değerlerinde değişim olmadı. Rapor, Kasım ayında bir önceki aya göre konut kira değerleri açısından en çok değer artışı yaşanan ilçenin Antalya Muratpaşa (yüzde 2,03), en çok değer kaybeden ilçenin ise İstanbul Arnavutköy (yüzde -2,24) olduğunu gösterdi.