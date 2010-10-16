-KONUT FİYATI BURSA'DA ARTTI, ANTALYA'DA DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Konut satış fiyatlarının geçen ay en çok arttığı il Bursa, en çok düştüğü il ise Antalya olarak belirlendi. Garanti Bankası'nın desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki konut satış fiyatları ve kira değerlerinin analizini içeren REIDIN.com Emlakendeks'in Eylül 2010 raporu yayımlandı. Raporda yer alan verilere göre, Bursa bir önceki ayla karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarındaki metrekare başına yüzde 0,60'lık değer artışıyla, eylül ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Bursa'da metrekare satış fiyatı 909 liradan 914 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre konut satış fiyatlarında yüzde 0,47 oranında düşüş yaşanan Antalya ise konut fiyatlarının en çok değer kaybettiği il oldu. Antalya'da metrekare satış fiyatı 827 liradan 823 liraya indi. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de konut satış fiyatları sırasıyla yüzde 0,29, yüzde 0,48, yüzde 0,46 ve yüzde 0,09 oranında artarken, Kocaeli'de yüzde 0,35 oranında azaldı. Rapor, eylül 2010'da satılık konut fiyatları açısından bir önceki aya göre en çok değer artışı yaşanan ilçenin İstanbul Ümraniye (yüzde 2,12), en çok değer kaybı yaşanan ilçenin ise İstanbul Beylikdüzü (yüzde 2,14) olduğunu ortaya koydu. Bir önceki aya göre Eylül 2010'daki kira değerleri incelendiğinde, metrekare kira değerinin 6,74 liradan 6,79 liraya çıktığı İstanbul, yüzde 0,72'lik artışla kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu. Antalya ise yüzde 0,54 oranındaki düşüşle, bir önceki aya göre kiraların en fazla değer kaybettiği il olurken, Antalya'da metrekare kira değeri 3,84 liradan 3,82 liraya indi. Rapora göre, metrekare kira değerleri Kocaeli'de yüzde 0,61, Bursa'da yüzde 0,50 ve Adana'da yüzde 0,20 oranında artarken, Ankara ve İzmir'da sırasıyla yüzde 0,13 ve yüzde 0,11 oranında azaldı. Rapor, eylül ayında bir önceki aya göre konut kira değerleri açısından en çok değer artışı yaşanan ilçenin İzmir Çiğli (yüzde 2,28), en çok değer kaybeden ilçenin ise İstanbul Sultanbeyli (yüzde 2,23) olduğunu gösterdi.