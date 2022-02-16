Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 59,6 artışla yeni rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta aylık bazda 7,9 artarak 247,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 59,6 artarak yeni rekor kırdı. bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,9 oldu. Kasımda ise konut fiyat endeksi yıllık yüzde 50,6 artış kaydetmişti.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,3, 8 ve 7,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 63, Ankara'da yüzde 55,7, İzmir'de yüzde 58,3 yükseldi. (AA)