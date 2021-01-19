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Ekonomi

Konut fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı

19 Ocak 2021 14:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksinine göre; konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında arttı. 

TCMB, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi 2020 yılı Kasım raporunu yayınladı. 

Buna göre; Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,0 oranında arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Kasım ayında bir önceki aya göre üç ilde de yüzde 1,7 oranında arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,8, 30,1 ve 29,9 yükseldi.

 

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