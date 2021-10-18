Konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 33.4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyat endeksi ağustosta da artmaya devam etti. Endeks ağustosta aylık yüzde 3,9 artarken, yıllık yüzde 33,4 oranında arttı. Yıllık bazda reel artış ise yüzde 11,9 oldu. Artışla birlikte endeks değeri ise 192,6'ya ulaştı.

Konut fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31 artmıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerine bakıldığında; aylık bazda ağustosta İstanbul'da 4,3, Ankara'da 3,3 ve İzmir'de 3,8 oranında arttı.

Endeks, 3 büyük şehirde yıllık bazda ise İstanbul'da 30,7, Ankara'da 28,5 ve İzmir'de 33,6 artış kaydetti.