Konut bahane, devlet mitingi şahane

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 19 ilde tamamlanan toplam 29 bin 225 konutu, 24 Şubat-18 Mart arasında, 23 günde, düzenlenen törenlerle hak sahiplerine veriyor. Yani her gün yaklaşık 1300 konut dağıtılıyor. Tabi teslimatların çoğunu, seçim sürecinde Başbakan yapıyor. Bu sayede o ile hükümetin başı olarak, devletin uçağı, helikopteri ile giden Erdoğan, 'konut teslim töreni'ni seçim mitingine dönüştürüyor. Kaba hesapla Başbakan 19 ildeki tören-mitingi devlet kesesinden yapmış oluyor.





TOKİ, aynı sürede, söz konusu projeler kapsamında tamamlanan, aralarında 26 ilkögretim okulu, 26 cami, 41 ticaret merkezinin de bulunduğu sosyal tesisleri hizmete açıyor.



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, büyük bölümüne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konutların teslimi veya sosyal tesislerin hizmete açılmasına ilişkin ilk törenler, 24 Şubat'ta Yozgat ve Çorum'da yapıldı. İdare, Yozgat'ta 431 konutu hak sahiplerine verirken, 2 ticaret merkezi de hizmete açıldı. Çorum'da da 2 bin 160 konut hak sahiplerine verildi, 32 derslikli bir ilköğretim okulu, 32 derslikli bir lise, 2 spor salonu, 3 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve bir cami hizmete açıldı.



İdare, 25 Şubat'ta Afyon'da bin 63 konutu, 1 Mart'ta Gaziantep'te bin 826 konutu, 3 Mart'ta Isparta'da bin 41 konutu, 4 Mart'ta Manisa'da 582 konutu, 6 Mart'ta Şanlıurfa'da bin 160 konutu hak sahiplerine teslim etti. Bugün Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törenler ile Hatay'da bin 44, Adana'da 3 bin 87 konut hak sahiplerine teslim edilecek.



İdare, Mersin'deki 3 bin 225 konutu 8 Mart'ta, Aydın'daki bin 240 konutu 9 Mart'ta, Malatya'daki bin 595 konutu 10 Mart'ta, Eskişehir'de bin 982 konutu 13 Mart'ta, Yalova'daki bin 152 konut ile Bursa'daki 774 konutu 14 Mart'ta, Balıkesir'deki bin 641 konut ile İzmir'deki 514 konutu 15 Mart'ta, Tekirdağ'daki 2 bin 443 konutu 16 Mart'ta, Denizli'deki bin 973 konutu 17 Mart'ta, Çanakkale'deki 292 konutu da 18 Mart'ta düzenlenecek törenler ile hak sahiplerine teslim etmeyi programladı.



Açıklamaya göre, 24 Şubat-18 Mart döneminde, 23 günde, toplam 29 bin 225 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 424 derslikli 26 ilk okul, 128 derslikli 9 lise, 20 spor salonu, 9 sağlık ocağı, 26 cami, 7 kreş, 41 ticaret merkezi, 1 anaokulu, 1 huzurevi, 3 sevgi evi, 1 acil servis binası, bir kütüphane ve bir sosyal tesis hizmete açılıyor.



TOKİ'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, hükümet tarafından başlatılan konut seferberliği kapsamında, 2003-2009 arasında 348 bin 826 konutun, ayrıca toplam 13 bin 279 derslikli 455 lise, ilköğretim ve anaokulu, 445 spor salonu, 35 kütüphane, 327 ticaret merkezi, 38 hastane, 74 sağlık ocağı, 264 cami, 6 bin kişi kapasiteli 23 yurt ve pansiyon, 15 sevgi evi, 10 engelsiz yaşam merkezinin inşaatı projelendirdi veya başlatıldı. Başlatılan 348 bin 826 konuttan 274 bin 817 adedi satıldı. Toplam 244 bin konutun sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasında olduğu kaydedildi.

