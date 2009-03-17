'Konut almak için bekleyin'

Krea Gayrimenkul CEO'su Kodal, konuttaki KDV indiriminin sektörü canlandırmaya yetmeyeceğini söyledi. Kodal, 2009 sonunun konutta alım fırsatı dönemi olduğunu belirtti.



Hükümetin iç talebi canlandırmak için çıkardığı son paket kapsamında konut sektöründe üç aylık KDV indirimi yapıldı.



NTVmsnbc’de yer alan bir habere göre, sektör temsilcileri konutta yapılan indirimin sektörü hareketlendirmeyeceğini düşünüyor.



Sektördeki KDV indirimini ve konut piyasasını değerlendiren Krea Gayrimenkul CEO'su Hakan Kodal, konuttaki KDV indiriminin sektöre çok fazla etkisi olmayacağını belirterek şunları söyledi: "190 metrekarenin üzerinde bir ev alacaksanız size yüzde 10 avantaj sağlanmış gözüküyor. Arayanların çoğu hayal kırıklığına uğruyor. Konutların yüzde 10'unu etkileyeceğini düşünürsek, çok da hareketlilik getirmeyecektir. Sektörün bütününe canlılık getireceğini düşünmüyorum.



Şirketlerin tamamına yakını iki üç yıl boyunca KDV'yi yük olarak taşıyorlar. İnşaatı bitirdikten sonra fatura keserek tahsil ediyorlar. Bu iki üç yıllık tutar da ciddi bir KDV kaybı yaratıyor. Devlet en azından nakit sıkışıklığına katkıda bulunmuş olacak. Birikmiş KDV alacaklarının tahsilatının hızlandırılması nakit avantajı sağlar. İkinci önlem konut kredilerinin maliyetini aşağı çekmek olabilir. Ticari gayrimenkul tarafı da var."



2009 konut alımı için fırsat dönemi



Konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kodal, "Türkiye'de bankacılık sektörünün iyi durumu ve borçlanma oranının düşük olmasıyla bizim çıkışımız daha hızlı olacaktır. Türkiye 2009 sonuyla 2010 başından itibaren toparlanma sürecine girecek. İhtiyaç için almak istiyorsanız önümüzdeki dönem iyi bir fırsat dönemi. Özellikle 2009'un sonuna doğru alım fırsatı dönemi diyebiliriz" dedi.



Ofiste de potansiyel var



Ofis tarafında Türkiye piyasasının potansiyelinin yüksek olduğunu kaydeden Kodal, "Ofis stoğuna bakınca İstanbul'un ortalamasıyla Avrupa'nın ortalaması 1'e 5 oranında. Fiyatlar son dönemde biraz artmıştı, göreceli olarak gevşeme söz konusu. Ancak uzun vadeli bakınca kiraya verebileceğiniz ofislerin değerlendirilmesi için fırsat görebiliriz" diye konuştu.



