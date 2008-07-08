Konut alırken dikkat edilmesi gereken 7 nokta

Konut sahibi olabilmek milyonlarca insanın hayalini süslüyor. Acaba, hayalimizi süsleyen bu alışveriş sırasında gereken özeni gösteriyor muyuz? Hayatımızın en önemli alışverişi sırasında yapacağımız bir hatanın faturasını oldukça pahalı ödeyebiliriz. Sonradan büyük üzüntüler ve telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamak için dikkatli davranmak gerekiyor.



Bu önemli konuda olası risklerden korunmak ve doğru tercihe yönlenmek için işte 7 altın kural:



• Alacağınız konut üzerinde ipotek ya da rehin bulunup bulunmadığını kontrol edin.



• Konut inşaatı tamamlanmış bir daire ise kat mülkiyeti olup olmadığına dikkat edin. Kat mülkiyeti varsa iskânı da var demektir.



• Tapuda size sadece arsa hissesi devri yapıldıysa alacağınız yerin konut değil, sadece bir arsanın payı olduğunu bilin.



• Konuttun bulunduğu binanın oturum alanının zemin etütlerinin yapılıp yapılmadığını araştırın.



• Konuttun ısınma sistemini (doğalgaz kombi, dökme gaz kombi, merkezi ısıtma, kömür sobası v.s.) konutun fiziksel özelliklerini (izolasyon, mekân tasarımı) dikkate alarak inceleyin.



• Konut, aidat gerektiren bir apartmanda veya sitede bulunuyorsa, (yazlık, kışlık) aidat miktarını öğrenin. Bu aidatın hangi hizmetleri kapsadığını mukayeseli olarak inceleyin.



• Özellikle, yatırım amaçlı olarak gayrimenkul alıyorsanız, konutun bulunduğu bölgede ikinci el konutların hangi sıklıkla ve hangi fiyat aralığında el değiştirdiğini öğrenin.

