Konut alan tüketiciye 14 gün içinde vazgeçme hakkı

Ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esasları belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde satıcı bilgileri, sözleşme konusu konuta ilişkin bilgiler, konutun tüm vergiler dahil TL olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı, tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler, konutun teslim tarihi, teminata ilişkin bilgiler, yapı ruhsatının alınış tarihi, yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgilerin yer aldığı ön bilgilendirme formu tüketiciye verilecek.

Tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilecek. Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat, satıcıya ait olacak.

Satıcı, geçerli sözleşme yapılmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini istemeyecek. Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak.

Tüketici 14 gün içinde cayabilecek

Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilecek.

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacak. Sözleşmeden dönme bildiriminin satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilecek. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilecek.

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek. Kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescili, kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle konutun oturmaya elverişli şekilde zilyetliğinin devri hallerinde konutun tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilecek.