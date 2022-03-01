''Konuşunca tutuklanıyoruz'' diyen Rizeli kadın: ''Porsiyonları küçültün'' diyor ya, bir yüzükle gelmişti neden bir yüzükle gitmiyor?

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Rize’de İyi Parti'nin 'Gübre Zammı Geri Alınsın' basın açıklamasında Rizeli bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu. Kadın, ''Konuştuğumuz zaman hemen tutuklanıyoruz, konuşamayacak mıyız biz derdimizi anlatamayacak mıyız? Diyor ya Emine Erdoğan Hanımefendi; 'Porsiyonları küçültün' kendisi küçülttü mü? Kendi bir çanta taktığı zaman diğer gün neden takmıyor onu? Bizi düşünmesin, hep kendini düşünsün! Bir yüzükle gelmişti, neden bir yüzükle gitmiyor?'' diye sordu.

Çay Haber'e konuşan ve zor durumda olduğunu söyleyen kadın “Ben çocuğum kurs okuyor diye aidatını ödeyemeyecek miyim? Ben temizlik için iş istedim. Muhammet Avcı’ya gittim, Kadın Kolları Başkanına gittim, Cumhurbaşkanımıza da mektup yazdım. Bir temizlik işine dahi koymadılar beni. Utanıyorum, çocuğumun cebine maça giderken 10 lira koyamadığım için kendimden utanıyorum. Araba ücretleri çok pahalandı. Benzine mazota bu kadar zam olur mu? Hiç kendinden başkasını düşünmüyor'' ifadelerini kullandı.

Vatandaş, “Diyor ya Emine Erdoğan Hanımefendi; 'Porsiyonları küçültün' kendisi küçülttü mü? Kendi bir çanta taktığı zaman diğer gün neden takmıyor onu? Bizi düşünmesin, hep kendini düşünsün! Bir yüzükle gelmişti, neden bir yüzükle gitmiyor? Bir maaşını dışarıda fakirlere yedirsin! Yedirebilir mi? Ne yemeye ne içmeye para veriyor. Ayıptır ayıp!” dedi.

Gübre zamlarıyla ilgili konuşan bir diğer Rizeli vatandaş Ali Suiçmez ise; “Rizeli bu mayıs ayında gübre kullanmayacak. Gübreye geçen yıldan bu yana yüzde beş yüz zam yapıldı. Tayyip Erdoğan geçen gün televizyonda müjde adı altında gübreyi yüzde otuz indirdiğini söyledi. Yüzde 30 indirdi ne oldu? Yüzde 470 zam devam etmiş oldu. Milleti kandırmanın bir alameti farikası yoktur. Bu sene karar aldık Rizeliler olarak çaya gübre atmıyoruz. Hükümetten haber bekliyoruz. Gübre atılmadığı için rekolte yarı yarıya düşecek. Çay iç tüketime verilemeyecek ve hükümet perişan olacaktır” şeklinde konuştu.