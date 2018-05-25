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Konuşma ve işitme engelli yaşlı adam kayıp

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinden dün kahveye gideceğini söyleyerek, ayrılan konuşma ve işitme engelli Hasan Çakıroğlu (75), bir daha dönmedi

25 Mayıs 2018 14:13

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki evinden dün kahveye gideceğini söyleyerek, ayrılan konuşma ve işitme engelli Hasan Çakıroğlu (75), bir daha dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Çakıroğlu\'nun bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Efeler ilçesinin Mesudiye Mahallesi\'nde akrabalarıyla birlikte yaşayan konuşma ve işitme engelli Hasan Çakıroğlu, dün sabah saatlerinde, kahveye gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. İlerleyen saatlere rağmen Çakıroğlu, eve dönmedi. Yakınları, aramalarına rağmen Çakıroğlu\'nu bulamayınca polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Çakıroğlu\'nun bulunması için çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı; ancak geçen zamana karşın Çakıroğlu\'na ulaşılamadı.
Yaşlı adamın yakınları, Hasan Çakıroğlu\'nu görenlerden polise ya da jandarmaya haber vermesini istedi.

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