Konuğu beğenmediler, canlı yayını bastılar

Yunanistan'da bir grup televizyon izleyicisi, ırkçı Altın Şafak partisinden isimleri programına konuk eden sunucuyu yoğurt ve yumurta yağmuruna tuttu.



Yunanistan'da Epiros TV kanalının sunucularından Panagiotis Vourhas, canlı yayınlanan programı devam ederken zor anlar yaşadı.

Programın konuğu stüdyoyu terk ederken, sunucu da çareyi kameraya sırtını dönmekte buldu.

Sunucu daha sonra kameraların karşısına geçerek seyircilere durumu izah etti.

Eylemciler, önceki programda ırkçı Altın Şafak partisinden isimlerin programa davet edilmesine tepkiliydi.

Kanaldan bir görevli, “Geçtiğimiz hafta Altın Şafak'ın temsilcilerini programımızda konuk ettiğimiz gerekçesiyle yumurtalı ve yoğurtlu bir protestonun hedefi olduk” diye konuştu.

Ekonomik krizle birlikte oylarını artıran Altın Şafak partisinin Yunanistan'da önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde yüzde 5'lik bir oy alması bekleniyor.