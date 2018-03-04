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Kontrolün sağlandığı Raco'dan yeni görüntüler

İrfan SAPMAZ / RACO, (SURİYE) (DHA) - AFRİN'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan  ve ÖSO güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok

04 Mart 2018 14:38

İrfan SAPMAZ / RACO, (SURİYE) (DHA) - AFRİN\'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan  ve ÖSO güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde kontrol sağlandı.  TSK ve ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve  önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ile mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi.  Raco bölgesinde teröristler ile yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.

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