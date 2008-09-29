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Dünya

Kontrolör uyudu, uçaklar havada kaldı

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) adası havaalanı kontrol kulesi görevlisinin işe gelmemesi nedeniyle, iki yolcu uçağının yarım saat süreyle havada tur atmak zorunda kaldığı bildiril

29 Eylül 2008 03:00

Atina Haber Ajansı (ANA), saat 05.30'da iş başı yapması gereken hava trafik kontrolü görevlisinin işe gelmemesi üzerine, biri Atina'dan, diğeri Slovakya'dan kalkan ve saat 06.30 sularında havaalanı üzerine gelen uçakların havada kaldığını duyurdu.

Midilli kontrol kulesinin uçakların çağrılarına yanıt vermemesi üzerine Atina kontrol kulesinin pilotlara ada etrafında tur atmaları talimatını verdiğini kaydeden ajans, yarım saat süren bekleyişten sonra hava trafik kontrol görevlisinin görev yerine geldiğini ve uçakların Midilli'ye inebildiğini kaydetti.

ANA, Ulaştırma Bakanı Kostis Hacidakis'in Sivil Havacılık Teşkilatına olayı soruşturma talimatı verdiğini ve iki uçağın yolcularından özür dilediğini kaydetti.

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