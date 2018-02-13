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Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araç kiralama işyeri ile kahvehaneye girdi

13 Şubat 2018 00:26

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araç kiralama işyeri ile kahvehaneye girdi. Araç kiralamak için bekleyen bir kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, bu akşam saatlerinde Çerkezköy\'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Ergin Sokak üzerindeki meydana geldi. Ufuk G., kullandığı 59 JB 878 plakalı otomobilin kontrolünü Gökçe Sokak üzerinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil araç kiralama işleri ile kahvehaneye girdi. İşyerlerindekiler büyük panik yaşarken, kazada araç kiralamak için bekleyen Birol Obdan (55), otomobilin altında kalarak yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle iki işyerinde de hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Birol Obdan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ufuk G., gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

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