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Kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Ramazan Güral idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girdi

22 Eylül 2017 01:47

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Ramazan Güral idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girdi. Maddi hasara yol açan kaza nedeniyle korku yaşayan işyeri sahibi Sevim Şahin uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza, Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı\'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Güral yönetimindeki 16 E 2066 plakalı otomobil Yener Ulusoy Bulvarı\'ndan Şarampol Kavşağı istikametine seyrederken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil kaldırımdaki elektrik trafosuna çarptıktan sonra cep telefonu satışı yapan işyerine girerek durdu. Kazada sürücü Ramazan Güral ile otomobildeki iki arkadaşı yara almadan kurtuldu.
İş yeri sahibi Sevim Şahin ise kazanın etkisiyle korku yaşadı. Maddi hasara yol açan kazadan yara almadan kurtulan Sevim Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, otomobilin LPG\'li olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. 
Polisin ifadesine başvurduğu Güral, “Alt geçide girerken bir anda savruldum, sağa girdim. Araba kaydı\" dedi. İncelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla işyerinden çıkarılarak otoparka çekildi.

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