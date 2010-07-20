-KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON KASABA GİRDİ SUSURLUK (A.A) - 20.07.2010 - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kasap dükkanına girmesi sonucu, hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suat U. (52) yönetimindeki 10 SK 045 plakalı kamyon, ilçenin işlek noktalarından İstasyon Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak, Fahrettin Saran'a ait kasap dükkanına girdi. Kamyon şoförü ile kasapta çalışan Fuat ve Ozan Saran'ın yara almadan kurtulduğu kaza sonucu, kasabın bulunduğu 6 katlı binanın ana kolonlarından biri hasar gördü. Fuat Saran yaptığı açıklamada, kamyonun çok süratli gelerek dükkana girdiğini belirterek, ''Canımızı zor kurtardık'' dedi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Suat U'nun, beyninde tümör olduğu, polise verdiği ifadede de kaza anını hatırlamadığı söylediği, kaza yerinde yapılan incelemede ise herhangi fren izine rastlanılmadığı öğrenildi. Bu arada kazanın ardından kasabın bulunduğu bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Hasar gören kolon yerine 3 çelik direk konulmasının ardından, kamyon dükkandan çıkarıldı. Gerekli incelemenin ardından binanın kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin karar verileceği bildirildi.