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KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ YEŞİL ALANA UÇTU : 2 YARALI

  Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Bayrampaşa'da, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yeşil alana uçtu

21 Ocak 2018 13:59

 

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
Bayrampaşa\'da, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Ağaçlara çarpıp duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. 34 GJ 9752 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Yılmaz(25) henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Buradaki ağaçları deviren otomobil, son olarak bir ağaca çarparak durabildi. Otomobilin içindeki sürücü Oğuzhan Yılmaz ile yanındaki yolcu aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sedyeyle ambulansa bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, kazayı ufak sıyırıklarla atlatan yaralılardan bir kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansa bindirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yapan otomobilden görüntü
-Aracın içindeki yaralılardan görüntü
-Sıkışan yaralıları itfaiye ekiplerinin kurtarması
-Yaralıların sedye ile ambulansa götürülmesi
-Görgü tanıklarıyla röportajlar
-Devrilen ağaçlardan görüntü
-Çevredeki kalabalıktan detay görüntüler
-Genel görüntüler
 

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