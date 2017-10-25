KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TÜNEL YOLUNA UÇTU: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da kontrolden çıkan araç bir süredir kullanılmayan tünel çıkışındaki yola uçtu. Kazada araç şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 23.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kürşad Ulkat\'un(35) kullandığı 06 BE 6526 plakalı araç Kısıklı Caddesi\'nden Üsküdar yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek 7 metre yükseklikteki tünel çıkışındaki yolun üzerine devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Ulkat araçta sıkıştı sürücü olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları aracın hızlı olduğunu iddia etti. Kaza yapan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Kaza yapan araç

-Olay yerindeki ambulans

-Kaza yapan aracın kaldırılması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve Detay

