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Kontrolden çıkan araç temizlik yapan işçilere çarptı; 2 ölü 2 yaralı

Aracın şoförü kazanın ardından yoldan geçen başka bir araca binerek kaçtı

24 Haziran 2016 16:41

Tokat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki su tahliye kanalında temizlik çalışması yapan işçilere çarptı. Kazada 2 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı. İşçilerin tepkisinden korkan aracın şoförü, yoldan geçen bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Doğan Haber Ajansı’ndan ( DHA) Mustafa Turapoğlu’nun haberine göre, kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu, Karayolları İl Müdürlüğü 74'üncü Şubesi yakınlarında meydana geldi. Turhal'dan Tokat yönüne giden Yahya Aktaş hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, refüjdeki su tahliye kanalında temizlik çalışması yapan Karayolları'na bağlı taşeron firmada çalışan işçilere çarptı.

 

İşçilerin tepkisinden korkan şoför kaçtı

 

Kazada, işçiler 41 yaşındaki Süleyman Güler, 26 yaşındaki Mikail Bölükbaşı, 29 yaşındaki Emre Eser ve 34 yaşındaki Hakan Yaslıtaş ağır yaralandı. Sürücü Yahya Aktaş ise diğer işçilerin tepkisinden korkarak, yoldan geçen bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralılardan Emre Eser ile Süleyman Güler, Tokat Devlet Hastanesi'nde, Mikail Bölükbaşı ve Hakan Yaslıtaş ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Emre Eser ile Hakan Yaslıtaş, yapılan müdahalerere rağmen yaşamlarını yitirirken, diğer 2 işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın ardından kaçan sürücü Yahya Aktaş'ın Turhal'da polise teslim oldu.

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