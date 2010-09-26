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KONTROL YAPAN POLİS BACAĞINDAN VURULDU İSTANBUL (A.A)

26 Eylül 2010 01:08

-KONTROL YAPAN POLİS BACAĞINDAN VURULDU İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Esenler'de motorize polis timlerinde görevli polis memuru, uygulama sırasında bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralandı. ''Yunuslar'' olarak bilinen motorize polis timinde görevli Ali Gök, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi önündeki yolda durdurduğu 5-6 kişilik gruba kimlik kontrolü yapmak istedi.  Bu sırada gruptakilerden biri, polis memuru Gök'ü tabancayla bacağından vurdu. Gök'ün yanındaki polis memuru gruptan bir kişiyi yakalarken, diğerleri kaçarak izlerini kaybettirdi.  Ali Gök, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Kaçan kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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