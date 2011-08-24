-Kontrol kuleleri boşaltıldı NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen depremden sonra New York'ta John F. Kennedy ve Newark havaalanlarında kontrol kulelerinin boşaltıldığı bildirildi. Amerikalı yetkililer, John F. Kennedy ve Newark havaalanlarında boşaltılan kontrol kulelerinin ve pistlerin, hasar tespiti için inceleneceğini, bu işlemin birkaç saat süreceğini belirtti. Bu havaalanlarındaki uçuşlarda gecikmeler olduğu bildirildi. ABD meteoroloji dairesi, 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede tsunami oluşmasının beklenmediğini açıklarken, federal yetkililer, Virginia'da deprem bölgesi yakınında 2 nükleer reaktörün devre dışı kaldığını, reaktörlerde hasar olmadığını duyurdu. Depremden sonra tüm ulusal anıtların boşaltıldığı ve kapatıldığı da kaydedildi.