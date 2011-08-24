T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kontrol kuleleri boşaltıldı NEW YORK (A.A)

24 Ağustos 2011 01:30

-Kontrol kuleleri boşaltıldı NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen depremden sonra New York'ta John F. Kennedy ve Newark havaalanlarında kontrol kulelerinin boşaltıldığı bildirildi.  Amerikalı yetkililer, John F. Kennedy ve Newark havaalanlarında boşaltılan kontrol kulelerinin ve pistlerin, hasar tespiti için inceleneceğini, bu işlemin birkaç saat süreceğini belirtti.  Bu havaalanlarındaki uçuşlarda gecikmeler olduğu bildirildi. ABD meteoroloji dairesi, 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede tsunami oluşmasının beklenmediğini açıklarken, federal yetkililer, Virginia'da deprem bölgesi yakınında 2 nükleer reaktörün devre dışı kaldığını, reaktörlerde hasar olmadığını duyurdu.  Depremden sonra tüm ulusal anıtların boşaltıldığı ve kapatıldığı da kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24