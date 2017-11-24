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Kontrol ettikleri trafo patladı: 2 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI şehir merkezinde, cami aydınlatmasını onarmaya çalışan 2 işçi, kontrol ettikleri trafonun patlaması sonucu yaralandı

24 Kasım 2017 15:10

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI şehir merkezinde, cami aydınlatmasını onarmaya çalışan 2 işçi, kontrol ettikleri trafonun patlaması sonucu yaralandı. İşçiler, hastaneye kaldırılırken, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de trafoda inceleme yaptı.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Adapazarı Çark Caddesi\'ndeki Şerefiye Camii\'nin önünde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü\'nde çalışan 2 görevli, caminin bozuk aydınlatmasını onarmak için trafoyu açtı. İşçilerin şehir merkezindeki iş yerlerinin bağlı olduğu trafoda camiyle ilgili bağlantıya müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. İşçiler, patlama sonucu yaralandı. Yüzleri ve vücutları patlamanın etkisiyle kapkara olan işçilere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Taburelere oturtularak, su verilen işçiler Erkan Kayacan ve Engin Gülseven, daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Öte yandan patlamanın meydana geldiği bölgeye gelen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, trafoda inceleme yaptı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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