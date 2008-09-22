'Kontrol bizdeydi'



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Kocaelispor karşısında maç boyunca etkili olduklarını söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 4-1 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Nonda'nın durumunun iyi olduğunu, rakibiyle girdiği mücadelede gelen krampon darbesiyle ayağında açılan yaraya dikiş atıldığını bildirdi.



Skibbe, Nonda'nın, gelecek hafta yapılacak Konyaspor maçına dek iyileşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.



Kocaelispor maçı hakkında da görüş bildiren Skibbe, ''Maçın tamamında biz etkiliydik. 1-0 yenik duruma düşmemize karşın 90 dakika boyunca maçın kontrolü elimizdeydi. Bu kontrolü gol paslarıyla 4-1'e getirdik. Maçtan çok memnun kaldım, bundan sonra çok daha iyi olacağız. Şöyle düşünüyorum ki, buradaki maç Bellizona maçıyla aynıydı. Orada da aynı performansı gösterdik. Bu maçta Kocaelispor'un atakları oldu, rakibimiz gol bulabilirdi, maç 4-3 bitebilir hatta kaybedebilirdik de ama sonuç olarak biz iyi oynuyoruz. UEFA Kupası maçında bunu gösterdik" şeklinde konuştu.



Kewell ve Baros'un performanslarından da memnun olduğunu dile getiren Skibbe, iki futbolcu için, ''Kendileri Avrupa'da başarılı olmuş futbolcular. Deneyimlerini futbollarına yansıtıyorlar'' dedi.



Skibbe, Kocaelispor maçında topu zeminde tutmayı başardıklarını ve zeminde oynayarak gol yollarında etkili olduklarını anlattı.



Alman çalıştırıcı, Kocaelispor maçında forma giyen Hasan Şaş'ın durumuyla ilgili olarak da, ''İyi bir takım oluşturduk. İyi bir takımda rekabet olması, forma için mücadele olması gerekiyor. Bu mücadelenin de takımı öne götüreceğine inanıyorm. Hasan Şaş'ı ben de beğendim, gerçekten çok istekli bir oyuncu. Aslında bu maçta alışılmadık bir pozisyonda oynadı ve görevini başarıyla yerine getirdi'' diye konuştu.