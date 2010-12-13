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KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN 8 SAAT SONRA TEKRAR BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2010 00:44

-KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN 8 SAAT SONRA TEKRAR BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Pendik'te bir mobilya atölyesinde çıkan ve itfaiye tarafından söndürülen yangın yaklaşık 8 saat sonra tekrar başladı. Alınan  bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Pendik ve Maltepe itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından yaklaşık 8 saat sonra, atölyedeki talaş parçalarının tutuşması sonucu aynı katta tekrar yangın başladı. Yangın, ihbar üzerine tekrar olay yerine giden Pendik itfaiyesi tarafından söndürülürken, söndürme çalışmalarının ardından da soğutma çalışması yapıldı.

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