-KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN 8 SAAT SONRA TEKRAR BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Pendik'te bir mobilya atölyesinde çıkan ve itfaiye tarafından söndürülen yangın yaklaşık 8 saat sonra tekrar başladı. Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Pendik ve Maltepe itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından yaklaşık 8 saat sonra, atölyedeki talaş parçalarının tutuşması sonucu aynı katta tekrar yangın başladı. Yangın, ihbar üzerine tekrar olay yerine giden Pendik itfaiyesi tarafından söndürülürken, söndürme çalışmalarının ardından da soğutma çalışması yapıldı.