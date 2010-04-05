Kontörden TL'ye geçişe tüketici isyanı

T24-



Kontörden liraya geçişle birlikte birçok tüketicinin şikayette bulunduğu bildirildi. Tüketiciler, daha önce 20 kuruşa yapılabilen görüşmenin bugün 30 kuruşa yapıldığını, yüklü kontörlerin ise %33 eksiltilerek liraya çevrildiğini öne sürdü.





Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, cep telefonlarında kontör uygulamasına 1 Nisan'dan itibaren son verildiğini, yerine lirayla ön ödemeli konuşmanın başladığını anımsattı.





Geçişle birlikte tüketicinin bazı beklentiler içine girdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu: ''Tüketiciler, kontör atış periyotlarının saniye bazında yapılması, fiyat ve tarife karmaşalarından kurtulmayı, piyasaya 5 liralık kartların sunulmasını bekledi. Ancak bugün daha da karmaşık hale gelindi. Özellikle 1 Nisan öncesi 20 kuruşa yapılabilen görüşmenin bugün 30 kuruşa yapılabilmesi, hatlarında yüklü olan kontörlerin yüzde 33 eksiltilerek liraya çevrilmesi, birçok tüketicinin başvuru merkezimize ilettiği şikayetlerden anlaşılmaktadır. Yapılan gizli ve anlaşmalı zam, zam yapabilmek için kontörden kuruşa geçiş operasyonu yapıldığını göstermektedir.'' Ülkedeki 65 milyon cep telefonu kullanıcısının 46 milyonunun ön ödemeli kartlarla görüştüğünü ifade eden Kaya, ''Yapılan gizli zam acilen geri çekilmeli, 1 Nisan şakası yapmaktan vazgeçilmelidir. Aksi takdirde gerek Rekabet Kurumu ve diğer ilgili kurumlara şikayetlerimizi iletip, GSM sektörü ile davalarımıza bir yenisini ekleyeceğiz'' dedi.



KONTÖRLERİN LİRA OLARAK YÜKLENMESİ

Sektör firmalarının kontörden kuruşa geçtiklerini belirten sloganlarına rağmen, ücretlendirmede kontör atış periyotlarının süresini uzun tutmaları nedeniyle 10 saniyelik görüşme için 60 saniye ücreti ödendiğini ileri süren Kaya, şunları kaydetti: ''Yine cazip görünen birçok tarife ve kampanyada 2 dakika, 3 dakika gibi süreler için düşük fiyat belirtilmektedir. Tüketiciler, bu gibi tarifelerde 10 saniye görüşseler bile 3 dakika ücreti ödeyeceklerini bilmeli ve tarifesini buna göre seçmelidir. Ancak piyasaya sunulan kartların üzerindeki fiyattan yüksek fiyata satıldığı yönünde ciddi şikayetler de alınmaktadır. BTİK'in bu konuda gerekli müdahalede bulunması gerekmektedir.''





Kaya, piyasada halen 100 kontörlük kartların 21 liradan satıldığını belirterek, ''Yükleme yapıldığında hatta 20 lira görünüyor. Yani tüketici 20 lirayı 21 lira karşılığında satın alabiliyor'' dedi.