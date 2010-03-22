Kontör yerine para uygulaması başlıyor

T24- İşletmeciler 1 Nisana kadar ''ön ödemeli görüşmelerde kontör yerine para birimi uygulaması''nı hayata geçirecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kontör birimine yönelik ortak ve standart bir tanım ya da bir karşılık bulunmadığı için yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak ve tüketicinin alacağı veya aldığı hizmetin ücretine ilişkin olarak daha sağlıklı bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla kontör uygulamasına son vermişti. Bu kapsamda, işletmecilerin, en geç 1 Nisana kadar ön ödemeli görüşmelerde kontör yerine para birimi uygulamasını hayata geçirmeleri gerekiyor. Uygulamada tarife, kampanya ve reklamlarda hizmet birim ücretinde kontör yerine lira ya da kuruşun kullanılması esas olacak.

AB üyesi ülkeler ve uluslararası uygulamalara bakıldığında, ön ödemeli kartlarda yaygın olarak kontör yerine para birimi kullanılıyor.



-YENİ SİSTEM TÜKETİCİYE NE GETİRİYOR?-



BTK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kontörün kaldırılıp yerine para birimi getirilmesi uygulamasıyla tüketicinin fiyat algısı artacak ve aboneler kendilerine en uygun işletmeci ve abonelik paketini seçme şansına kolayca sahip olabilecek.

Kullanıcılar ön ödemeli hatlara yükleme yapmasının ardından, işletmeci tarafından ücretsiz olarak gönderilecek mesajla, şebeke içi ya da şebeke dışı yapılacak görüşmelerin tarife dakika ücretleri ile SMS ve MMS birim ücretleri hakkında bilgilendirilecek.

Ön ödemeli hat kullanıcıları, her bir hizmeti kullanmalarının ardından aldıkları hizmete yönelik olarak kullanım miktarına (saniye ve adet), kullanım tutarına (TL/Kr) ve kalan tutara (TL/Kr) ilişkin bilgilendirme mesajını ücretsiz alabilecek.

Abonelerin en az son altı aylık kullanım detayı bilgilerini alabilmelerine ve ön ödemeli hat abonelerinin aylık kullanım detayı bilgilerini SMS, çağrı merkezi gibi yollarla talep edebilmelerine imkan sağlanacak. Ayrıca abonenin talep etmesi halinde posta yoluyla bu kullanım detayları gönderilebilecek.

Aboneler, kullanım detayı bilgilerine, gerekli güvenlik tedbirleri sağlanarak, internet üzerinden de ücretsiz olarak erişebilecek.