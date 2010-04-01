Kontör yerine para uygulaması başladı

T24 - Mobil iletişimde bugünden itibaren kontör dönemi sona erdi. Bundan sonra ceplere kontör yerine akbillerde olduğu gibi para yüklenilecek. Bu kapsamda Turkcell, ilk TL kartları satışa sundu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun aldığı karar ile mobil işletmecilerden hizmet alan yaklaşık 50 milyon ön ödemeli hat abonesini ilgilendiren kontör uygulamasına, bugünden itibaren son verildi.



İşletmeciler, ses, SMS ve diğer hizmetlerin ücretlendirilmesinde, tarife ve kampanyaların birim ücretinde kontör yerine TL/kuruş kullanacak.



Kontör birimine yönelik ortak ve standart bir tanım ya da bir karşılık bulunmaması ve tüketici algılamasında bir belirsizlik olması nedeniyle yapılan düzenlemeye göre, kullanıcıların hatlarında bulunan kontörler, bugün itibarıyla TL'ye dönüştürülecek ve ön ödemeli hat kullanıcıları, istedikleri yükleme kanallarından (bayi, banka, TL kartı) hatlarına TL yükleyebilecek.



İşletmeciler, ön ödemeli hat abonelerinin aylık kullanım detayı bilgilerini SMS, çağrı merkezi gibi yollarla talep edebilmelerine imkan sağlayacak.



Uygulama, TL/kuruş üzerinden yapılacak ücretlendirmelerde bir değişiklik yapılmasına yönelik olmayıp, görüşme bedellerinin ortak ve standart bir tanımı olmayan kontör yerine TL/kuruşa geçilmesine yönelik olacak.



Aboneler bugünden itibaren ayrıca başvuru veya tarife değişikliği yapmak zorunda kalmadan görüşmelere devam edebilecek.



Kullanıcıların, ellerinde bulunan kontöre dayalı kartları 1 Nisan sonrasında TL kartlarıyla değiştirmeleri gerekiyor. Bugün itibarıyla mevcut kontörlerin TL karşılığı olan tutar hatlara yüklenmiş oldu.





Turkcell'den ilk TL kart



Turkcell Bireysel Müşterilerden Sorumlu Pazarlama Bölüm Başkanı Burak Sevilengül, bütün müşterilerini geçiş öncesinde, kontörlerin TL'ye nasıl çevrileceği ile ilgili haberdar ettiklerini belirtti.



Sevilengül, "TL'ye geçişin en önemli özelliklerinden bir tanesi, müşterilerin artık kendi kullanımlarını daha rahat takip edebilecek olmalarıdır. Müşterilere en iyisini vermek üzere, her konuşmadan sonra sadece kalan bakiye bilgisini değil, o kullanımın miktarını, ücretini ve kalan bakiyeyi her kullanımdan sonra veriyoruz. Bu da müşterilerin harcamalarını daha iyi takip etmelerini sağlayacak" dedi.







